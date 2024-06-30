Повышается стоимость проезда в метро и автобусах, подорожали авиабилеты

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Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана обновило тарифы на услуги пассажирских перевозок внутри страны общественным и воздушным транспортом.

Об этом говорится в сообщении министерства.

С точки зрения социальной ориентированности выбран наиболее оптимальный вариант, было сочтено целесообразным применение следующих тарифов:

Верхний предел тарифов на услуги пассажирских перевозок на регулярных внутригородских (внутрирайонных) автобусных маршрутах независимо от расстояния – 50 гяпиков;

Стоимость перевозки пассажиров на транспорте метрополитена составляет 50 гяпиков за одну поездку;

Верхний предел тарифа на услуги пассажирских перевозок на регулярных междугородних автобусных маршрутах – 3,7 гяпика за 1 км.

Одновременно обновлены верхние пределы тарифов на услуги пассажирских перевозок на регулярных пригородных и межпоселковых автобусных маршрутах и воздушным транспортом внутри страны. Однако тариф на услуги пассажирских перевозок воздушным транспортом по направлениям Баку – Нахчыван и Нахчыван – Баку не изменился.