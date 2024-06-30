В Барселоне запретят аренду квартир туристами

Власти испанского города Барселона предупредили, что к 2028 году будет введен запрет на сдачу квартир в аренду туристам. Об этом сообщает Reuters.
«До ноября 2028 года Барселона отменит лицензии на 10101 квартиру, которые выданы для краткосрочной аренды», – сказал мэр города Жауме Кольбони.
Он отметил, что популярная краткосрочная аренда жилья в Барселоне, наиболее посещаемом иностранными туристами городе Испании, стала причиной того, что в городе держатся очень высокие цены на недвижимость и местные жители не могут позволить себе купить квартиру.
«Арендная плата выросла на 68% за последние 10 лет, а стоимость покупки дома увеличилась на 38%», – сказал Кольбони.
По словам мэра, в настоящее время в Барселоне в краткосрочную аренду сдают около 10 тыс. квартир. Он считает, что после запрета сдавать жилье туристам вся эта недвижимость пойдет на внутренний рынок аренды или будет выставлена на продажу.
Власти Барселоны заявили, что внедрят «жесткий» режим проверок для выявления потенциальных нелегальных туристических апартаментов после того, как запрет вступит в силу.
В барселонской ассоциации туристических апартаментов APARTUR предполагают, что запрет повлечет за собой рост количества нелегальных туристических апартаментов.