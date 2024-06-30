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В Барселоне запретят аренду квартир туристами

В Барселоне запретят аренду квартир туристами

Власти испанского города Барселона предупредили, что к 2028 году будет введен запрет на сдачу квартир в аренду туристам. Об этом сообщает Reuters.

«До ноября 2028 года Барселона отменит лицензии на 10101 квартиру, которые выданы для краткосрочной аренды», – сказал мэр города Жауме Кольбони.

Он отметил, что популярная краткосрочная аренда жилья в Барселоне, наиболее посещаемом иностранными туристами городе Испании, стала причиной того, что в городе держатся очень высокие цены на недвижимость и местные жители не могут позволить себе купить квартиру.

«Арендная плата выросла на 68% за последние 10 лет, а стоимость покупки дома увеличилась на 38%», – сказал Кольбони.

По словам мэра, в настоящее время в Барселоне в краткосрочную аренду сдают около 10 тыс. квартир. Он считает, что после запрета сдавать жилье туристам вся эта недвижимость пойдет на внутренний рынок аренды или будет выставлена ​​на продажу.

Власти Барселоны заявили, что внедрят «жесткий» режим проверок для выявления потенциальных нелегальных туристических апартаментов после того, как запрет вступит в силу.

В барселонской ассоциации туристических апартаментов APARTUR предполагают, что запрет повлечет за собой рост количества нелегальных туристических апартаментов.

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