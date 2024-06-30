Повышается стоимость проезда в метро и автобусах, подорожали авиабилеты |
Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте |
Бензин AI-95 в Азербайджане резко подешевеет, AI-92 и дизель подорожали |
При взрыве в Измире погибли 5 человек, 57 пострадали (фото, видео) |
Нетаньяху не намерен останавливать бойню в Газе |
Рустамзаде: В интересы Азербайджана не входит рост напряженности между Россией и Ираном |
Турция и Сирия начнут диалог по налаживанию отношений |
В столичном регионе возможны переменные дожди и грозы |
Эрдоган подписал документ об азербайджанском импорте |
Главное Общество

Шуша впервые приняла Фестиваль келагаи (фото)

Шуша впервые приняла Фестиваль келагаи (фото)

В культурной столице Азербайджана Шуше впервые прошел Фестиваль келагаи, организованный в рамках проекта «Дни келагаи» Поэтическим собранием Мирварид Дильбази при поддержке Управления государственного заповедника города Шуша.

Согласно сообщению организаторов, в рамках фестиваля шушинцам были представлены 200 старинных келагаи, вязаные изделия Гюллю Эльдар Томарлы, картины художницы Гюльнары Мамедовой, работы Айбениз Джамаловой в технике гурама и ее недавно изданная книга «Моя мать – келагаи, келагаи – моя мать…», состоялся концерт.

Выступившая на мероприятии председатель Общественного объединения «Поэтическое собрание Мирварид Дильбази», директор Музея келагаи Гюллю Эльдар Томарлы отметила, что в 2014 году по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонд Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой келагаи был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«По случаю 10-летия этой замечательной даты Общественное объединение «Поэтическое собрание Мирварид Дильбази» проводит в регионах Азербайджана, а также в Нахчыване, в научных и образовательных учреждениях фестивали, мероприятия, выставки. Фестиваль келагаи впервые проводится в освобожденной от армянской оккупации Шуше. Наша цель – возвращение азербайджанскому келагаи былой славы и его пропаганда», – добавила Гюллю Эльдар Томарлы.

Теги:
Из этой рубрики
Повышается стоимость проезда в метро и автобусах, подорожали авиабилеты
Общество

Повышается стоимость проезда в метро и автобусах, подорожали авиабилеты

2024/06/30, 20:55
Шуша впервые приняла Фестиваль келагаи (фото)
Общество

Шуша впервые приняла Фестиваль келагаи (фото)

2024/06/30, 20:25
В ДТП в Тертере тяжелые травмы получила 28-летняя девушка
Общество

В ДТП в Тертере тяжелые травмы получила 28-летняя девушка

2024/06/30, 19:34
ГЭЦ провел экзамен по азербайджанскому языку (обновлено)
Общество

ГЭЦ провел экзамен по азербайджанскому языку (обновлено)

2024/06/30, 14:50
В Низаминском районе обнаружены боеприпасы (видео)
Общество

В Низаминском районе обнаружены боеприпасы (видео)

2024/06/30, 13:32
В столичном регионе возможны переменные дожди и грозы
Общество

В столичном регионе возможны переменные дожди и грозы

2024/06/30, 12:54
АФА проведет в Азербайджане Фестиваль электромобилей
Общество

АФА проведет в Азербайджане Фестиваль электромобилей

2024/06/30, 12:40
В Азербайджане конфисковали 180 кг наркотиков (фото, видео)
Общество

В Азербайджане конфисковали 180 кг наркотиков (фото, видео)

2024/06/30, 10:31
Ливни и грозы в регионах Азербайджана
Общество

Ливни и грозы в регионах Азербайджана

2024/06/30, 10:22