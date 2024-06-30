Шуша впервые приняла Фестиваль келагаи (фото)

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В культурной столице Азербайджана Шуше впервые прошел Фестиваль келагаи, организованный в рамках проекта «Дни келагаи» Поэтическим собранием Мирварид Дильбази при поддержке Управления государственного заповедника города Шуша.

Согласно сообщению организаторов, в рамках фестиваля шушинцам были представлены 200 старинных келагаи, вязаные изделия Гюллю Эльдар Томарлы, картины художницы Гюльнары Мамедовой, работы Айбениз Джамаловой в технике гурама и ее недавно изданная книга «Моя мать – келагаи, келагаи – моя мать…», состоялся концерт.

Выступившая на мероприятии председатель Общественного объединения «Поэтическое собрание Мирварид Дильбази», директор Музея келагаи Гюллю Эльдар Томарлы отметила, что в 2014 году по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонд Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой келагаи был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«По случаю 10-летия этой замечательной даты Общественное объединение «Поэтическое собрание Мирварид Дильбази» проводит в регионах Азербайджана, а также в Нахчыване, в научных и образовательных учреждениях фестивали, мероприятия, выставки. Фестиваль келагаи впервые проводится в освобожденной от армянской оккупации Шуше. Наша цель – возвращение азербайджанскому келагаи былой славы и его пропаганда», – добавила Гюллю Эльдар Томарлы.