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Зеленский заговорил о переговорах с Россией

Зеленский заговорил о переговорах с Россией

В потенциальных переговорах с Россией применима модель посредничества стран, как при договоренностях о зерновом коридоре. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, обнародованном в воскресенье, 30 июня.

Она спросила президента, возможно ли, чтобы Украина провела переговоры с главой российского режима Владимиром Путиным.

«Украина может найти модель, в которой согласно соответствующим документам, шагам можно находить решение», – заявил Зеленский.

Он уточнил, что речь идет о модели, примененной на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией.

Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность с нами в трехстороннем соглашении, а затем подписывать соглашение с российской стороной. И так оно сработало. Два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция, подпись с Украиной и отдельная подпись с представителями России. Это сработало. Достаточно долго работал этот зерновой коридор, – напомнил Зеленский.

По его словам, соответствующая модель может быть использована при переговорах по вопросам территориальной целостности, энергетики, свободного судоходства. При этом посредниками в таких переговорах могут быть не только США и государства-партнеры из Европы, но страны разных континентов, включая Азию, страны Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

По мнению президента, при посредничестве разных государств может быть подготовлен документ о том или ином кризисе. Если он устроит Украину, то следует рассматриваться странами-посредниками с представителями России.

«Пока у нас есть только такая модель», – подчеркнул Зеленский.

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