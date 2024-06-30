Самедов: Грузии будет очень тяжело

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Бывший полузащитник московских «Локомотива», «Спартака» и «Динамо» Александр Самедов заявил, что Испания уверенно победит Грузию в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Слова Самедова приводит Legalbet.

«Испания понимает, кто против них будет играть, — команда, которая обыграла Португалию. Грузии будет очень тяжело. Мне кажется, что испанцы уверенно пройдут дальше. Но грузины уже большие молодцы: выйти из группы на своем первом Евро и обыграть португальцев — это дорогого стоит», — сказал Самедов.