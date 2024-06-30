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Вучич заявил о подготовке в мире к большой войне

Вучич заявил о подготовке в мире к большой войне

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что противостояние «Хезболлы» и Израиля на Ближнем Востоке, выбор Кайи Каллас на пост главы Евродипломатии ЕС, а также обширные закупки оружия странами Запада и Востока говорят о подготовке к большой войне. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, конфликта между «Хезболлой» и Израилем избежать практически невозможно, а такое развитие событий приведет к задействованию стран Запада и Востока в военном конфликте.

«Здесь нет большой философии, это четкие, ясные, недвусмысленные вещи. И когда говорим о том, что происходит в Европе – получаете Еврокомиссию, которая будет радикально антироссийской вместо предыдущей, явно антироссийской. Получаете человека, с которым верю, можем установить хорошее сотрудничество, это наша работа и обязанность – госпожу Каллас из Эстонии, которой запрещен въезд в РФ. То есть выбирают человека, который предстоящие 4-5 лет не сможет въехать на территорию РФ», — отметил Вучич.

В связи с этим, по его словам, Россия будет бороться до конца всеми имеющимися средствами и силами. Президент Сербии добавил, что получает необходимую информацию от спецслужб, «кто как готовится и что происходит».

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