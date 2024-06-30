Восьмилетний пекинес получил статус самой уродливой в мире собаки

70 Просмотров

Пекинес по кличке Дикая Штучка стал самой уродливой собакой в мире по итогам 2024 года. Об сообщили на официальном сайте калифорнийской ярмарки Сонома-Марин.

«Дикая Штучка — это восьмилетний пекинес, частый гость конкурса уродливых собак. Он здоровый и счастливый очаровашка», — указано в анкете собаки.

Дикая Штучка уже четыре раза участвовала в состязании, но впервые одержала победу. На портале ярмарки уточнили, что будучи щенком пекинес заразился чумой собак. Страшная болезнь остановила рост его зубов, поэтому пёс всё время ходит с высунутым языком. Кроме того, у Дикой Штучки парализована передняя правая лапа, она у него находится в согнутом положении.

В анкете указано, что пекинес помогает пропагандировать вакцинацию домашних животных. Хозяйка питомца получит пять тысяч долларов и примет участие в шоу Today телеканала NBC.

«Наше всемирно известное мероприятие посвящено тем несовершенствам, которые делают собак особыми и уникальными. Конкурс не только развлекает и смешит, но и провозглашает важность обожания любых животных», — пояснили организаторы конкурса.