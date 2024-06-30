Demirören осуществляет инвестиции в Карабах

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Председатель правления турецкого холдинга Demirören Йылдырым Демирорен рассказал об инвестициях в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономический районы Азербайджана.

В воскресном интервью газете Hürrüyet глава Demirören сообщил, что возглавляемый им холдинг инвестирует не только в Турцию, но и за рубеж, в особенности в Азербайджан.

Демирорен напомнил, что возглавляемая им группа компаний специализируется в сферах энергетики, логистики и СМИ. «Наши инвестиции вносят вклад в экономическое процветание не только Турции, но и братских государств. Но что еще более значимо – наша деятельность способствуют укреплению братских связей между государствами. Это нас очень радует». – сказал глава турецкого холдинга.

По его словам, после победы Азербайджана в Отечественной войне холдинг Demirören одним из первых в Турции принял решение внести вклад в восстановление деоккупированных территорий.

«Мы помогаем в восстановлении и развитии освобожденных территорий Азербайджана, реализуем новые проекты. Наши инвестиции продолжаются», – сказал председатель правления.