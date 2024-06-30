Пезешкиан и Джалили проведут дебаты

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Кандидаты в президенты Ирана Масуд Пезешкиан и Саид Джалили примут участие в двух теледебатах в понедельник и вторник перед вторым туром голосования 5 июля, сообщило национальное иранское телевидение.

Национальное иранское телевидение сообщает, что первые дебаты состоятся в понедельник в 21:30, а во вторник в 21:30 состоятся вторые дебаты между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур.

Кроме того будут показаны документальные фильмы о двух претендентах на пост президента Ирана, а также их выступления перед народом в рамках их избирательных кампаний, передает Mehr.