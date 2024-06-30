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В Азербайджане конфисковали 180 кг наркотиков (фото, видео)

В Азербайджане конфисковали 180 кг наркотиков (фото, видео)

В результате совместной спецоперации МВД и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана не допущено к обороту 180 кг наркотических веществ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Согласно информации, в ходе мероприятия, проведенного полицией и пограничниками в Бейлаганском районе, был задержан ранее неоднократно судимый Адиль Тахмазов, 1993 года рождения. При нем и в его автомобиле было обнаружено 180 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

На предварительном допросе А.Тахмазов сообщил, что найденные у него наркотики, которые спрятал в тайнике у приграничной зоны Бейлаганского района гражданин Ирана по имени «Хасан» (личность устанавливается), задержанный в обмен на денежное вознаграждение должен был доставить по разным адресам в Баку.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, решением суда задержанный заключен под стражу.

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