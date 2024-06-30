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Ливни и грозы в регионах Азербайджана

Ливни и грозы в регионах Азербайджана

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, по состоянию на 9:00 30 июня преимущественно в горных и предгорных районах, периодически шли проливные дожди, была грозы.

Количество выпавших осадков составило в Загатале 22 мм, в Гядабее 13 мм, в Нахчыване, Дашкесане, Лерике, Гёйгёле, Шахбузе, Гахе, Шамкире, Гяндже, Ярдымлы, Шеки, Балакяне – 4 мм.

В соответствии с «оранжевым» предупреждением синоптиков, скорость восточного ветра составила в Нафталане 24 м/с, в Джульфе – 22 м/с, соответствии с «желтым» предупреждением в Гёйтепе – 18 м/с.

Максимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 31 градус тепла, в Нахчыванской АР 33 градуса тепла, в Аранской зоне 32 градуса тепла, в горных районах 20 градусов тепла.

До вечера 1 июля преимущественно в горных и предгорных районах возможны переменные дожди, ливни, грозы и град.

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