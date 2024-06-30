Лидер турецкой оппозиции рассчитывает встретиться с Путиным

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Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель на следующей неделе может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего турне. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Фатиху Алтайлы.

«На следующей неделе планирую посетить съезд лидеров социалистических партий Европы в Бухаресте. Встречи планируются не только с лидерами Европы — мы поедем в Россию, в Пекин. <…> Мы встретимся с Путиным, также уже получили приглашение и поедем в Китай, а также в Бразилию, где встретимся с президентом (Лулой) да Силвой. Мы встретимся с лидерами социал-демократов и лидерами, с которыми Турция поддерживает тесные отношения», — рассказал Озель.