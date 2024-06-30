Ливни и грозы в регионах Азербайджана |
СМИ: Решения за Байдена принимает его жена |
Футболисты Швейцарии сенсационно победили Италию (фото, видео) |
В Армении испугались возможной победы Пезешкиана |
Армения получит от Франции запчасти и 155-мм боеприпасы для «CAESAR» |
Представитель Госдепа: Азербайджан изменил политику в регионе и установил мир |
О’Брайен отметил ключевую роль Азербайджана для отказа Европы от российского газа |
О’Брайен: Армения готова предпринять смелые шаги, Азербайджан отвечает взаимностью |
Зеленский готовит «всеобъемлющий план» прекращения войны с Россией |
Главное Политика

Лидер турецкой оппозиции рассчитывает встретиться с Путиным

Лидер турецкой оппозиции рассчитывает встретиться с Путиным

Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель на следующей неделе может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего турне. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Фатиху Алтайлы.

«На следующей неделе планирую посетить съезд лидеров социалистических партий Европы в Бухаресте. Встречи планируются не только с лидерами Европы — мы поедем в Россию, в Пекин. <…> Мы встретимся с Путиным, также уже получили приглашение и поедем в Китай, а также в Бразилию, где встретимся с президентом (Лулой) да Силвой. Мы встретимся с лидерами социал-демократов и лидерами, с которыми Турция поддерживает тесные отношения», — рассказал Озель.

Теги:
Из этой рубрики
Лидер турецкой оппозиции рассчитывает встретиться с Путиным
Политика

Лидер турецкой оппозиции рассчитывает встретиться с Путиным

2024/06/30, 09:57
Иранские консерваторы выступили в поддержку Джалили во втором туре выборов президента
Политика

Иранские консерваторы выступили в поддержку Джалили во втором туре выборов президента

2024/06/29, 21:29
В Армении испугались возможной победы Пезешкиана
Политика

В Армении испугались возможной победы Пезешкиана

2024/06/29, 20:54
Выборы в Милли Меджлис пройдут на всей территории суверенного Азербайджана
Политика

Выборы в Милли Меджлис пройдут на всей территории суверенного Азербайджана

2024/06/29, 17:14
Утвержден план основных мероприятий по внеочередным парламентским выборам в Азербайджане
Политика

Утвержден план основных мероприятий по внеочередным парламентским выборам в Азербайджане

2024/06/29, 16:50
Эрдоган: Мы будем действовать вместе с Сирией в развитии наших отношений
Политика

Эрдоган: Мы будем действовать вместе с Сирией в развитии наших отношений

2024/06/29, 15:55
Мирзоян поговорил со своим албанским коллегой о важности мира с Азербайджаном
Политика

Мирзоян поговорил со своим албанским коллегой о важности мира с Азербайджаном

2024/06/29, 11:35
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в депутаты
Политика

В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в депутаты

2024/06/29, 09:00
Парламент Пакистана осудил США
Политика

Парламент Пакистана осудил США

2024/06/29, 00:42