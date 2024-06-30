Камала Харрис уверена в победе Байдена, но признает его провал в дебатах

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Вице-президент США Камала Харрис признала, что выступление президента Джо Байдена (демократ) на теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом не было его «звездным часом».

«Я говорю с полной уверенностью, мы победим [на выборах]», – приводит ее слова пресс-пул Белого дома. Харрис признала, что дебаты не были «звездным часом президента» США.

Трамп представляет «угрозу демократии», поэтому ставки на предстоящих в ноябре выборах выше, чем когда-либо, добавила вице-президент. «Ничего не изменилось из-за одного июньского дня», – сказала Харрис, имея в виду дебаты.