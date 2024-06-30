Массовые акции за отставку Нетаньяху прошли в Израиле

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Многотысячные антиправительственные акции начались вечером 29 июня в крупнейших городах Израиля. Самый масштабный митинг развернулся в Тель-Авиве. Участники протестов требовали отставки кабмина действующего премьера Биньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов для скорейшего достижения договорённости с ХАМАС об освобождении всех заложников.

Демонстранты «вооружились» национальными флагами, барабанами и фотографиями пленников. Несмотря на антиправительственные лозунги, шествие прошло без нарушения порядка. Свои требования митингующие озвучили у комплекса правительственных зданий.

Среди участников акции были замечены и известные личности. Например, в толпе оказался экс-начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганц.