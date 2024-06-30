Украинцы уничтожили еще 1140 вражеских военнослужащих

С 24 февраля 2022 по 30 июня 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 542700 человек (+1140 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
8080 (+7) танков
15524 (+19) бронемашины
15524 (+19) артиллерийские системы
1110 (+1) РСЗО
873 (+2) средства ПВО
360 (+0) самолетов
326 (+0) вертолетов
11584 (+46) БПЛА оперативно-тактического уровня
2331 (+0) крылатая ракета
28 (+0) кораблей/катеров
1 (+0) подлодка
19643 (+75) единицы автомобильной техники и автоцистерн
2448 (+12) единиц специальной техники.