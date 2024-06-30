Украинцы уничтожили еще 1140 вражеских военнослужащих

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С 24 февраля 2022 по 30 июня 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 542700 человек (+1140 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

8080 (+7) танков

15524 (+19) бронемашины

15524 (+19) артиллерийские системы

1110 (+1) РСЗО

873 (+2) средства ПВО

360 (+0) самолетов

326 (+0) вертолетов

11584 (+46) БПЛА оперативно-тактического уровня

2331 (+0) крылатая ракета

28 (+0) кораблей/катеров

1 (+0) подлодка

19643 (+75) единицы автомобильной техники и автоцистерн

2448 (+12) единиц специальной техники.