Досрочные выборы в Нацсобрание Франции

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Во Франции в воскресенье, 30 июня, состоится первый тур досрочных выборов в Национальное собрание – нижнюю палату парламента. Об этом сообщает RFI.

На заморских территориях Франции голосование началось еще в субботу, а на материковой территории Франции избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени. Первые экзит-полы будут опубликованы после 20:00.

Право голоса на этих выборах имеют около 49 млн французов. Они будут выбирать 577 членов Национальной ассамблеи в два тура.

Согласно процедуре, если кандидат набирает большинство голосов в первом туре при явке более 25%, он сразу получает место в парламенте. Если же ни один кандидат не избран, проходит второй тур, который в этот раз запланирован на 7 июля.

Большинство социологических опросов свидетельствуют, что основной претендент на победу – правая партия Национальное объединение (до 2018 года – Национальный фронт) Марин Ле Пен, которая стоит на основе французского национализма, популизма и евроскептицизма. В таком случае во Франции впервые со времен Второй мировой войны будет сформировано ультраправое правительство.

Партия Ле Пен и ее союзники претендуют на 36,2 процента голосов избирателей.

Левый альянс под названием Новый народный фронт, объединяющий социалистов, коммунистов, «зеленых» и ультралевую партию Непокоренная Франция, занимает в опросах второе место с 28,3%.

Партия президента Эмманюэля Макрона претендует всего на 20,4%.