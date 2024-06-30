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ВОЗ сообщила о 646 случаях оспы обезьян в мире в мае

ВОЗ сообщила о 646 случаях оспы обезьян в мире в мае

По меньшей мере 646 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в мае 2024 года, умерли 15 человек. С января 2022 года число заболевших превысило 97,7 тыс., сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Сообщения о 97 745 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox, включая 203 смерти, поступили в ВОЗ с 1 января 2022 года по 31 мая 2024 года из 116 государств, территорий и областей», – говорится в информационном бюллетене организации. С 1 по 31 мая текущего года в 26 странах выявили 646 новых случаев mpox, что на 2,3% меньше, чем в апреле. Больше всего заболевших в течение мая было зарегистрировано в трех регионах ВОЗ – Африканском (43,5% всех случаев заражения), Европейском (21,8%) и Американском (20,4%). Из 15 государств пришли сообщения о росте числа заражений по сравнению с апрелем. В Африке особенно сильная вспышка mpox отмечена в Демократической Республике Конго (ДРК), на которую в мае пришлось 377 новых случаев болезни.

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