На выборах президента Ирана предотвратили 20 актов саботажа и кибератаки

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По меньшей мере 20 актов саботажа и многочисленные кибератаки предотвращены на президентских выборах в Иране.

Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.

«Враг и его агентура внутри страны совершили немало попыток сорвать избирательный процесс путем перерезания оптоволоконных линий связи, – приводит его слова агентство ISNA. – Зарегистрировано около 20 актов саботажа, 9 из них привели к нарушению связи, [все проблемы] в кратчайшие сроки были незамедлительно устранены».

Во время первого тура выборов фиксировались «многочисленные кибератаки, все они были отражены», добавил министр.