Зеленский просит Запад помочь Украине с защитой энергосистемы

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад поддержать Украину с увеличением возможностей импорта электроэнергии и оборудованием и ресурсами для защиты энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в ходе заседания Европейского совета.

«Энергетика – одна из основ нормальной жизни человека. Мы делаем все возможное, чтобы возобновить производство электроэнергии и защитить его. И нам нужно значительное увеличение импорта электроэнергии из ЕС, а также поддержка оборудованием и другими ресурсами для защиты и восстановления нашей энергосистемы», – сказал он.

Он подчеркнул, что Путин ведет полномасштабную войну против украинского энергетического сектора.

«Наша обязанность – не дать России создать прецедент по уничтожению энергетики целой нации. Если России это удастся, это станет частью военных доктрин по всему миру», – подчеркнул президент.