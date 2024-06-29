В Сербии задержали предполагаемого соучастника теракта в Белграде

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Предполагаемый сообщник террориста, ранившего сотрудника МВД Сербии у израильского посольства в Белграде, задержан.

Об этом сообщил сербский министр внутренних дел Ивица Дачич.

«В Белграде по подозрению в террористической деятельности задержан человек. Речь идет об Игоре Деспотовиче, родившемся в Белграде в 1999 году», – приводятся слова министра в заявлении на сайте МВД. Он добавил, что Деспотовича «уже задерживали два года назад за администрирование нескольких групп в интернете, призывавших к джихаду».

Отмечается, что задержанный ежедневно поддерживал связь с террористом, в связи с чем есть подозрения, что он непосредственно участвовал в материально-техническом обеспечении и организации теракта.