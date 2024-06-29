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Crocus Group восстановит внешний контур «Крокуса сити холла»

Crocus Group восстановит внешний контур "Крокуса сити холла"

Crocus Group планирует восстановить внешний контур сгоревшего после теракта концертного зала «Крокус сити холл» в Красногорске.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Площадь здания, где находился «Крокус сити холл», [составляет] 400 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м. – прогоревшие кровля и периметр. Рядом находятся другие объекты, которые посещает большое количество людей ежедневно. Поэтому очень важно восстановить периметр, чтобы разрушенные конструкции не представляли опасности для посетителей и сотрудников», – сказали в компании.

Собеседник агентства отметил, что окончательного решения о создании на месте теракта мемориала жертвам или восстановлении других конструкций здания пока нет.

 

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