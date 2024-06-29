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Иранские консерваторы выступили в поддержку Джалили во втором туре выборов президента

Иранские консерваторы выступили в поддержку Джалили во втором туре выборов президента

Коалиционный совет сил исламской революции, одно из крупнейших консервативных политических движений Ирана, а также ранее снявшие свои кандидатуры с выборов вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми и мэр Тегерана Алиреза Закани призвали голосовать во втором туре за их единомышленника – представителя лидера Ирана в Совбезе республики Саида Джалили.

«Поскольку второй тур выборов посвящен соперничеству между Саидом Джалили и Масудом Пезешкианом (представителем крыла реформистов), Коалиционный совет сил исламской революции, свидетельствуя о своем уважении к Пезешкиану, в то же время <…> призывает всех своих участников и сторонников по всей стране использовать все свои возможности, чтобы выразить поддержку Саиду Джалили», – говорится в заявлении движения, размещенном на его сайте. Кандидатуру Джалили также поддержало консервативное движение «Сеть последователей исламской революции».

Газизаде Хашеми в X также призвал поддержать Джалили. Закани в заявлении, размещенном в X, отметил, что «предстоящая неделя – решающая для фронта революции, если в первом туре среди революционных сил были разногласия, то теперь Всевышний дал второй шанс, во втором туре разногласий уже нет, единственным правильным выбором будет [голос за] Саида Джалили».

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, занявший третье место в первом туре президентских выборов в Иране и выбывший из гонки, спустя час после объявления официальных результатов первого тура призвал голосовать во втором за Джалили. Коалиционный совет сил исламской революции поблагодарил Галибафа, Газизаде Хашеми и Закани за публичную поддержку кандидата от консерваторов.

Глава предвыборного штаба Джалили вице-президент в действующем иранском правительстве Мохсен Мансури сообщил в X, что провел встречу с руководителями штабов вышедших из гонки кандидатов в президенты от консерваторов – Газизаде Хашеми, Галибафа и Закани. Мансури назвал целью встречи «укрепление революционного фронта» и выразил надежду «на победу через единство». На собрании отсутствовал представитель Мостафы Пурмохаммади, еще одного кандидата в президенты из числа консерваторов, который получил менее 1% общего числа голосов в первом туре.

Секретарь Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи на своей странице в X отметил, что «готовность Галибафа, Закани и Газизаде Хашеми и их сторонников помочь Саиду Джалили [победить на выборах] станет новой главой в истории братства и взаимодействия сил революции, что по милости Божьей принесет плоды 5 июля», во втором туре, и приведет к формированию нового 14-го правительства исламской республики.

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