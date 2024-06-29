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В Армении испугались возможной победы Пезешкиана

В Армении испугались возможной победы Пезешкиана

Для Армении нежелательна победа Масуда Пезешкиана на президентских выборах в Иране.

Обь этом «Sputnik Армения» сказала иранист Жанна Варданян.

«В прошлом представитель реформистов и этнический азербайджанец делал ряд антиармянских заявлений, в том числе в контексте карабахского конфликта. Безусловно, внешнюю политику Ирана президент проводит не единолично – существует цела система принятия решений, да и не стоит забывать про фактор верховного лидера Хаменеи. Тем не менее локальные сложности могут возникнуть», – отметила она.

По словам Варданян, «Пезешкиан не раз разыгрывал этническую карту, делал достаточно лояльные заявления в адрес тюркоязычных групп, призывал открывать тюркские школы в провинции Восточный Азербайджан и т.д».

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