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В иракском Мосуле в стенах мечети обнаружено пять бомб

В иракском Мосуле в стенах мечети обнаружено пять бомб

Агентство ООН по вопросам культуры ЮНЕСКО обнаружила пять бомб, спрятанных в стенах исторической соборной мечети ан-Нури в городе Мосул на севере Ирака, оставленных боевиками группировки «Исламское государство», правящей в этом районе, говорится в заявлении ЮНЕСКО.

Мечеть, известная своим минаретом 12-го века, была разрушена боевиками ИГ в 2017 году и с 2020 года является объектом реставрационных работ ЮНЕСКО.

Агентство ООН сообщило, что во вторник у южной стены молитвенного зала были обнаружены пять крупногабаритных взрывных устройств, рассчитанных на значительные разрушения. «Эти взрывные устройства были спрятаны в специально перестроенном участке стены. Иракские власти были незамедлительно уведомлены, оцепили район, и ситуация теперь полностью под контролем», –  говорится в заявлении.

В заявлении ЮНЕСКО отмечается, что «одна бомба была обезврежена, а остальные четыре связаны между собой и будут надежно обезврежены в ближайшие дни». Иракские власти обратились к ЮНЕСКО с просьбой приостановить все восстановительные работы в мечети аль-Нури и эвакуировать весь комплекс до тех пор, пока устройства не будут обезврежены.

Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил исламский халифат в мечети десять лет назад, 29 июня 2014 года, что привело к ее разрушению, когда экстремисты взорвали ее во время битвы за Мосул в 2017 году.

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