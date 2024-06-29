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НАТО обеспокоено реакцией России

НАТО обеспокоено реакцией России

Британский эксперт Александр Меркурис заявил о встревоженности НАТО из-за реакции России на дроны США в Черном море, сообщает Lenta.ru.

Об этом Александр Меркурис рассказал в своем блоге на YouTube.

«Государства НАТО все больше начинают тревожиться из-за того, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем», — заметил специалист. Он также заявил, что западные беспилотники не смогут в будущем беспрепятственно выполнять операции в регионе.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО нужно уничтожать при их первом появлении над Черным морем. Парламентарий сказал, что цель натовских дронов в регионе — не изучение географии или климата Крымского полуострова, а военная разведка, и России нельзя допустить их появления там. Он добавил, что дроны могут также использоваться для наведения ударов Вооруженных сил Украины по этому региону.

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