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Кадыров призвал председателя Следственного комитета РФ не путать религию с шайтанами

Кадыров призвал председателя Следственного комитета РФ не путать религию с шайтанами

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слова председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина об исламистах попросил его быть предельно аккуратным в высказываниях и не сравнивать ислам с террором, сообщает ТАСС.

«Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора», — призвал Кадыров в посте в телеграм-канале, подчеркнув, что мусульмане не совершают теракты.

Он добавил, что сегодня народы в России «едины и сплочены как никогда», а подобные заявления со стороны «высокопоставленных чиновников уровня Александра Ивановича» могут закончиться «крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране». «Нужно дорожить этим фактором [сплоченностью], а не делить общество по хорошим и плохим религиям», — заключил глава Чеченской республики.

Глава СК на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге упомянул нападения в Махачкале и Дербенте, а также захват заложников в ростовском СИЗО и обвинил в них исламистов. Он также поддержал предложение о запрете никабов в России. «Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию, поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления», — заявил Бастрыкин.

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