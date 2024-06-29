Первые ласточки межпартийного расового противостояния в ЮАР

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Леворадикальная партия «Борцы за экономическую свободу» (БЭС) во главе с Джулиусом Малемой предложила Африканскому национальному конгрессу (АНК) создать правительство ЮАР без участия партий, представляющих интересы белого меньшинства страны, сообщила ТАСС.

Местная государственная медиагруппа SABC сослалась при этом на письмо, направленное генеральным секретарем БЭС Маршалл Дламини руководству АНК.

Инициатива БЭС состоит в том, чтобы убедить АНК отказаться от формирования правительства национального единства с участием Демократического альянса (ДА) и «Фронта свободы плюс» (ФСП), которые опираются на белое меньшинство, и создать правительство с участием БЭС и АНК, отмечает она. При этом БЭС высказала желание присутствовать во всех структурах власти, в том числе на министерском уровне. Ответ руководства АНК на это предложение пока не последовал.

Между тем, как передает местная радиостанция EWN, переговоры между АНК и ДА о формировании правительства национального единства находятся в заключительной стадии. Объявление о том, что такое правительство создано можно ожидать уже в ближайшие 24 часа, отмечает она.

6 июня лидер АНК и президент ЮАР Рамапоса выступил с инициативой формирования правительства национального единства, так как ни одна из партий по итогам всеобщих выборов 29 мая не смогла завоевать большинство в парламенте. Он предложил всем 18 парламентским партиям войти в него. Первыми соглашение о принципах формирования и принятия решений в правительстве национального единства подписали 14 июня АНК и ДА. Это позволило Рамапосе в тот же день переизбраться на пост главы государства на предстоящие пять лет.