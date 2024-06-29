В Армении испугались возможной победы Пезешкиана |
Армения получит от Франции запчасти и 155-мм боеприпасы для «CAESAR» |
Представитель Госдепа: Азербайджан изменил политику в регионе и установил мир |
О’Брайен отметил ключевую роль Азербайджана для отказа Европы от российского газа |
О’Брайен: Армения готова предпринять смелые шаги, Азербайджан отвечает взаимностью |
Зеленский готовит «всеобъемлющий план» прекращения войны с Россией |
США пригласили Азербайджан на встречу НАТО, сообщил О’Брайен |
Милли Меджлис распущен, назначены внеочередные парламентские выборы |
В июле температура поднимется до +43 градусов |
Главное Мир

Первые ласточки межпартийного расового противостояния в ЮАР

Первые ласточки межпартийного расового противостояния в ЮАР

Леворадикальная партия «Борцы за экономическую свободу» (БЭС) во главе с Джулиусом Малемой предложила Африканскому национальному конгрессу (АНК) создать правительство ЮАР без участия партий, представляющих интересы белого меньшинства страны, сообщила ТАСС.

Местная государственная медиагруппа SABC сослалась при этом на письмо, направленное генеральным секретарем БЭС Маршалл Дламини руководству АНК.

Инициатива БЭС состоит в том, чтобы убедить АНК отказаться от формирования правительства национального единства с участием Демократического альянса (ДА) и «Фронта свободы плюс» (ФСП), которые опираются на белое меньшинство, и создать правительство с участием БЭС и АНК, отмечает она. При этом БЭС высказала желание присутствовать во всех структурах власти, в том числе на министерском уровне. Ответ руководства АНК на это предложение пока не последовал.

Между тем, как передает местная радиостанция EWN, переговоры между АНК и ДА о формировании правительства национального единства находятся в заключительной стадии. Объявление о том, что такое правительство создано можно ожидать уже в ближайшие 24 часа, отмечает она.

6 июня лидер АНК и президент ЮАР Рамапоса выступил с инициативой формирования правительства национального единства, так как ни одна из партий по итогам всеобщих выборов 29 мая не смогла завоевать большинство в парламенте. Он предложил всем 18 парламентским партиям войти в него. Первыми соглашение о принципах формирования и принятия решений в правительстве национального единства подписали 14 июня АНК и ДА. Это позволило Рамапосе в тот же день переизбраться на пост главы государства на предстоящие пять лет.

Теги:
Из этой рубрики
Маск посмеялся над выступлением Байдена на дебатах
Мир

Маск посмеялся над выступлением Байдена на дебатах

2024/06/29, 20:29
Правоохранители Сербии выяснили против кого был направлен сегодняшний теракт
Мир

Правоохранители Сербии выяснили против кого был направлен сегодняшний теракт

2024/06/29, 20:00
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер в качестве свидетеля
Мир

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер в качестве свидетеля

2024/06/29, 19:48
В иракском Мосуле в стенах мечети обнаружено пять бомб
Мир

В иракском Мосуле в стенах мечети обнаружено пять бомб

2024/06/29, 19:37
НАТО обеспокоено реакцией России
Мир

НАТО обеспокоено реакцией России

2024/06/29, 19:27
Кадыров призвал председателя Следственного комитета РФ не путать религию с шайтанами
Мир

Кадыров призвал председателя Следственного комитета РФ не путать религию с шайтанами

2024/06/29, 19:25
Первые ласточки межпартийного расового противостояния в ЮАР
Мир

Первые ласточки межпартийного расового противостояния в ЮАР

2024/06/29, 19:12
Мирзоян и Боррель вдруг вспомнили об общечеловеческих принципах
Мир

Мирзоян и Боррель вдруг вспомнили об общечеловеческих принципах

2024/06/29, 18:37
Демократы в США заговорили о замене Байдена более молодым кандидатом
Мир

Демократы в США заговорили о замене Байдена более молодым кандидатом

2024/06/29, 18:23