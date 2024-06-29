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Новые требования МВФ к Украине

Новые требования МВФ к Украине

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для усиления борьбы с коррупцией и продолжения международной финансовой поддержки, сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленный меморандум МВФ.

Киев, в частности, должен привести таможенные операции в соответствие с законодательством ЕС и обеспечить прозрачность найма руководства и персонала.

Украина также к концу сентября обязана впервые провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), аудиторы будут отобраны международными партнерами. «Внешний аудит НАБУ должен быть завершен оперативно, а его результаты использованы для повышения подотчетности и операционной эффективности бюро», — заявили в МВФ.

Среди других условий, которые должен выполнить Киев, — оптимизация налоговых льгот в связи с необходимостью увеличения доходов бюджета, мобилизация внутренних доходов, осторожная либерализация валютного контроля, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, сохранение ЦБ резервов на уровне $28,8 млрд, что сократит возможности регулятора по проведению валютных интервенций для поддержки гривны.

До этого МВФ одобрил предоставление Киеву кредитного транша в размере $2,2 млрд в рамках механизма расширенного кредитования (EFF) на $15,6 млрд. Предыдущий транш на $880 млн был перечислен в марте, в декабре Украина получила $900 млн.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ) в рамках обязательств Киева перед МВФ.

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