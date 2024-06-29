Попытка террористического акта вблизи посольства Израиля в Белграде

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Мужчина с арбалетом ранил в субботу сербского полицейского, охранявшего посольство Израиля в Белграде, сообщило министерство внутренних дел Сербии. В ответ полицейский смертельно ранил нападавшего, передает агентство РИА Новости.

Министр внутренних дел Ивица Дачич в своем заявлении сообщил, что нападавший выстрелил в полицейского из арбалета, попав ему в шею. По его словам, офицер «применил оружие в целях самообороны и застрелил нападавшего, который скончался от полученных ранений».

Полицейский был в сознании, когда его доставили в главную больницу скорой помощи Белграда, где будет проведена операция по извлечению болта из его шеи.

В свою очередь в пресс-службе МИД Израиля сообщили, что «сегодня была совершена попытка террористического акта вблизи посольства Израиля в Белграде». Сообщается также, что посольство закрыто и никто из сотрудников посольства не пострадал. Личность нападавшего все еще устанавливается.

Посольство Израиля расположено недалеко от посольства США в элитном районе Белграда. Его охраняет элитное подразделение полиции, сотрудники которого вооружены автоматическим оружием.