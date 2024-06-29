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Выборы в Милли Меджлис пройдут на всей территории суверенного Азербайджана

Выборы в Милли Меджлис пройдут на всей территории суверенного Азербайджана

Выборы в Милли Меджлис будут проведены на всей территории Азербайджана, во всех частях суверенной республики, сообщает «Report».

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на состоявшемся сегодня заседании ЦИК.

«Пока не все жители вернулись в освобожденные районы. Но президентские выборы прошли именно так, и я думаю, что эти выборы будут организованы по тем же стандартам», – сказал М.Панахов.

Председатель ЦИК заявил, что эти выборы станут событием исторического значения.

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