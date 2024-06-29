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Ливанский политолог про успех Пезешкияна на выборах в Иране

Ливанский политолог про успех Пезешкияна на выборах в Иране

Ливанский политолог Хасан Фахс, который является ведущим арабским специалистом по новейшей истории Ирана и Среднего Востока, в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что результаты первого тура президентских выборов в Иране свидетельствуют о растущем влиянии реформаторов в стране.

«Успех Масуда Пезешкияна, набравшего 42% голосов в первом туре, показывает рост влияния прагматического крыла в иранской политической элите, которое выступает за проведение либеральных преобразований», – отметил собеседник. По его словам, крылу реформаторов, выдвинувшему Пезешкияна, вероятно, не хватило времени для мобилизации всех активистов, чтобы обеспечить победу своего кандидата в первом туре, для этого ему нужно было набрать более 50% голосов. Фахс считает, что результаты первого тура выборов президента Ирана указывают на желание иранской улицы вырваться из тисков социально-экономических проблем в надежде, что новый политик на вершине власти путем реформ улучшит благосостояние народа.

Как отметил эксперт, Саид Джалили, получивший 38% голосов и считающийся одним из самых непримиримых политиков среди консерваторов, сохраняет хорошие шансы на победу.«Во-первых, к нему благоволит верховный руководитель исламской республики аятолла Али Хаменеи, о чем хорошо известно иранской общественности, – подчеркнул он. – Во-вторых, скорее всего, голоса других участников президентской гонки из лагеря консерваторов перейдут к нему».

Фахс считает, что разногласия личного характера между двумя основными кандидатами консервативного крыла стали причиной того, что ни Саиду Джалили, ни его оппоненту – спикеру парламента Мохаммаду Багеру Галибафу – не удалось добиться победы в первом туре. «Консерваторы не смогли объединиться, чтобы противостоять единственному кандидату реформаторов Масуду Пезешкияну из Тебриза, который с 2001 по 2005 год работал на посту министра здравоохранения в правительстве президента Мохаммада Хатами, а затем с 2016 по 2020 год занимал должность первого вице-спикера, – отметил он. – Очевидно, что сторонникам Галибафа будет непросто проголосовать за Джалили, но другого варианта нет, иначе консерваторов ждет поражение».

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