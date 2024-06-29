Утвержден план основных мероприятий по внеочередным парламентским выборам в Азербайджане

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Утвержден Календарный план основных мероприятий по проведению внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, сообщает агентство «Report».

Данное решение принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Секретарь комиссии Ариф Мухтаров представил информацию о сроках подачи документов для регистрации кандидатов в ЦИК.

Было отмечено, что процесс подведения итогов выборов и объявления результатов будет завершен не позднее 22 сентября.

В ходе проходящего в ЦИК заседания планируется также создание экспертной группы при ЦИК с целью изучения жалоб на действия (бездействия) и решения, нарушающие избирательные права граждан.

Также будет изменен состав некоторых окружных избирательных комиссий.

В то же время агентство АРА сообщает, что зарегистрированные кандидаты, политические партии, кандидаты которых зарегистрированы, блоки политических партий и полномочные представители должны начать предвыборную кампанию за 23 дня до дня голосования и завершить ее за 24 часа до начала голосования.

Предвыборная кампания на внеочередных парламентских выборах начнется 9 августа, завершится 31 августа в 8:00.

Документы организаций, которые намерены провести «exit-poll» на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, будут приниматься до 12 августа. Итоги внеочередных парламентских выборов будут подведены до 22 сентября.

Напомним, VI созыв Милли Меджлиса Азербайджана накануне завершил свою работу.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.