США отправит в Украину очередной пакет военной помощи

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Администрация президента США Джо Байдена отправит в Украину очередной пакет военной помощи, в который среди прочего войдут управляемые ракеты Hawk, предназначенные для перехвата угроз с воздуха, и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, сообщает агентство Reuters.

По словам двух американских чиновников, Белый дом анонсирует эту инициативу поддержки Украины 1 июля.

В новый пакет помощи общим объемом 150 млн долларов войдут также другие боеприпасы и оборудование для оборонных нужд Украины, добавили собеседники Reuters. Таким образом Вашингтон отвечает на «отчаянные просьбы Украины» о поддержке ее противовоздушной обороны в связи с усилившимися атаками РФ по энергетической инфраструктуре страны, отмечает агентство.

Помощь Украине будет предоставлена в рамках президентских полномочий по сокращению (Presidential Drawdown Authority), позволяющих в случае чрезвычайных ситуаций выделять военную помощь иностранным государствам и организациям без одобрения Конгресса.

С 2022 года США предоставили Украине военную помощь более чем на 50 млрд долларов.