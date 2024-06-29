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Эрдоган: Мы будем действовать вместе с Сирией в развитии наших отношений

Эрдоган: Мы будем действовать вместе с Сирией в развитии наших отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал перспективы налаживания отношений с Сирией, сообщает агентство «Анадолу».

«Анкара никогда не ставила перед собой цели вмешательства во внутренние дела Сирии» – сказал глава турецкого государства.

Касаясь перспектив налаживания отношений между Турцией и Сирией, Эрдоган заявил об отсутствии причин, по которым «их не следует устанавливать».

«Мы будем действовать вместе с Сирией в развитии наших отношений так же, как мы делали это в прошлом»,-сказал он.

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