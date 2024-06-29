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Растет туристический поток в Азербайджан из Израиля

Растет туристический поток в Азербайджан из Израиля

После того, как в середине марта возобновились прямые авиаперелеты между Тель-Авивом и Баку, более восьми тысяч израильтян посетили Азербайджан, что на 50 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщают СМИ Израиля со ссылкой на официальные статистические данные.

Издание JNS, в частности, пишет, что почти 30 тысяч израильских туристов побывали в Азербайджане в прошлом году до того, как полеты в Баку были приостановлены из-за событий 7 октября.

«Азербайджан – безопасное туристическое направление для израильтян», – заявила изданию глава представительства по туризму Азербайджана в Израиле Джамиля Талыбзаде, добавив, что евреи издавна жили в Азербайджане в мире, в атмосфере мультикультурализма и толерантности, а в стране никогда не было антисемитизма.

В настоящее время национальный перевозчик Азербайджана Azerbaijan Airlines и израильская авиакомпания Israir Airlines осуществляют несколько прямых рейсов по маршруту Баку–Тель-Авив и Тель-Авив–Баку, отмечается в статье.

Издание приводит слова посла Азербайджана в Израиле Мухтара Мамедова, написавшего на своей странице в социальной сети Х, что в Азербайджане, куда можно добраться за три часа, с нетерпением ждут еще больше туристов из Израиля.

В публикации отмечается, что сегодня в Азербайджане существуют три еврейские общины: горских евреев, европейских евреев и грузинских евреев.

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