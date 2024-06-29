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Беларусь разместила дополнительные силы ПВО на границе с Украиной

Беларусь разместила дополнительные силы ПВО на границе с Украиной

Вооруженные силы Беларуси задействовали дополнительные силы и средства ПВО в связи с увеличением количества полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в северной части Украины, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Белоруси.

«В связи с резким увеличением количества полетов беспилотных летательных аппаратов в северной части Украины, ведущих разведку в приграничных районах территории Республики Беларусь, а также скоплением сил ПВО в Житомирской области в рамках проверки боевой готовности вооруженных сил в назначенные районы дополнительно выведены силы и средства ПВО для прикрытия военных и критически важных объектов гражданской инфраструктуры Республики Беларусь», – отметили в министерстве обороны.

«В последнее время мы фиксируем резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах территории Республики Беларусь. Обстановка в воздушном пространстве напряженная. Отмечается постоянное нарушение государственной границы в воздушном пространстве нашего государства», – заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО ВС Беларуси полковник Андрей Северинчик.

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