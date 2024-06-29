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Обнародован прогноз погоды на воскресенье

Обнародован прогноз погоды на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 июня.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20–23°, днем – 27–32° тепла, атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность будет в пределах 70–80 процентов ночью и 40–50 процентов днем.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В основном в горных и предгорных районах прогнозируются интенсивные ливни, грозы, град. Ночью и утром будет наблюдаться туман. Ветер – восточный, днем местами с порывами. Температура воздуха ночью составит 18–22°, днем – 26–31° тепла, в горах – ночью 7–12°, днем 13–18° тепла.

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