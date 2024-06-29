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Министр обороны Азербайджана встретился с вице-спикером Национального собрания Венгрии

Министр обороны Азербайджана встретился с вице-спикером Национального собрания Венгрии

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Венгрии, встретился с вице-спикером Национального собрания Чабой Хенде, сообщает пресс-служба Минобороны.

На встрече была подчеркнута особая роль руководителей наших стран в развитии отношений между Азербайджаном и Венгрией, и было отмечено, что как во всех сферах, так и в военной сфере успешно продолжается совместное сотрудничество.

Стороны также провели широкий обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

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