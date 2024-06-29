В Грузии завершат строительство автомагистрали к границе с Азербайджаном в этом году

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Строительство новой скоростной автомагистрали Тбилиси-Сагареджо (Кахети) к границе с Азербайджаном активно продолжается и завершится в 2024 году, сообщают грузинские СМИ.

Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры.

Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана.

Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо. Проект финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 млн лари.

В ведомстве отметили, что строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути.