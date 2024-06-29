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Растут темпы выдворения из России мигрантов

Растут темпы выдворения из России мигрантов

МВД России разъясняет иностранным гражданам требования миграционного законодательства. МВД России сообщили, что с начала года из страны выслано более 30 тысяч иностранцев-нарушителей, что почти в два раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранных граждан, что на 55% больше чем год назад.

В связи с увеличением случаев выдворения за пределы Российской Федерации и депортации иностранных нарушителей МВД России обращает внимание иностранных граждан на строгую необходимость соблюдения миграционного законодательства и недопущение совершения основных нарушений.

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