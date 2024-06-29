Армения получит от Франции запчасти и 155-мм боеприпасы для «CAESAR» |
Представитель Госдепа: Азербайджан изменил политику в регионе и установил мир |
О’Брайен отметил ключевую роль Азербайджана для отказа Европы от российского газа |
О’Брайен: Армения готова предпринять смелые шаги, Азербайджан отвечает взаимностью |
Зеленский готовит «всеобъемлющий план» прекращения войны с Россией |
США пригласили Азербайджан на встречу НАТО, сообщил О’Брайен |
Милли Меджлис распущен, назначены внеочередные парламентские выборы |
В июле температура поднимется до +43 градусов |
Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за отправленных на войну шриланкийцев |
Главное Общество

В Хатаинском районе города Баку начались работы по расширению парка

В Хатаинском районе города Баку начались работы по расширению парка

В Хатаинском районе Баку начались работы по сносу домов и расширению парка «Севирям». Об этом сообщил в субботу заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, сообщает Trend.

По его словам, аварийные дома на улицах Кямандара Ахмедова, Гамида Аббасбейли, Юсифа Сафарова и Сергея Сенюшкина сносятся.

«Эти дома в основном одноэтажные. На территории будет разбит парк, который станет продолжением парка «Севирям». С жителями, чьи дома снесены, заключаются договоры, выплачиваются компенсации», – сказал он.

Следует упомянуть, что некоторое время назад в Исполнительной власти города Баку заявили, что в рамках масштабных строительных работ в столице во многих местах вместо аварийных зданий и строений, срок эксплуатации которых истек, будут построены не новые здания и объекты, а парки.

Было также отмечено, что ведутся работы по расширению парка «Севирям», расположенного в Хатаинском районе. В связи с этим осуществляется процесс сноса построек с истекшим сроком эксплуатации, расположенных вдоль улицы Юсифа Сафарова, одной из главных магистралей города. Идет процесс переселения жителей и владельцев объектов с территории с условием выплаты им компенсации в соответствии с действующим законодательством.

Теги:
Из этой рубрики
Глава Следственного комитета РФ предложил запретить ношение никабов в России
Общество

Глава Следственного комитета РФ предложил запретить ношение никабов в России

2024/06/29, 15:07
Обнародован прогноз погоды на воскресенье
Общество

Обнародован прогноз погоды на воскресенье

2024/06/29, 14:25
В Грузии завершат строительство автомагистрали к границе с Азербайджаном в этом году
Общество

В Грузии завершат строительство автомагистрали к границе с Азербайджаном в этом году

2024/06/29, 12:55
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
Общество

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

2024/06/29, 12:02
В Хатаинском районе города Баку начались работы по расширению парка
Общество

В Хатаинском районе города Баку начались работы по расширению парка

2024/06/29, 11:49
В Ханкенди обнаружены 26 автоматов, 3 пулемета, 1 пистолет
Общество

В Ханкенди обнаружены 26 автоматов, 3 пулемета, 1 пистолет

2024/06/29, 10:58
Они не проиграли
Общество

Они не проиграли

2024/06/28, 21:43
Названо число водителей, получивших разрешение на деятельность такси
Общество

Названо число водителей, получивших разрешение на деятельность такси

2024/06/28, 20:47
В Азербайджане объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Общество

В Азербайджане объявлен оранжевый уровень погодной опасности

2024/06/28, 20:01