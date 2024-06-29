В Хатаинском районе города Баку начались работы по расширению парка

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В Хатаинском районе Баку начались работы по сносу домов и расширению парка «Севирям». Об этом сообщил в субботу заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, сообщает Trend.

По его словам, аварийные дома на улицах Кямандара Ахмедова, Гамида Аббасбейли, Юсифа Сафарова и Сергея Сенюшкина сносятся.

«Эти дома в основном одноэтажные. На территории будет разбит парк, который станет продолжением парка «Севирям». С жителями, чьи дома снесены, заключаются договоры, выплачиваются компенсации», – сказал он.

Следует упомянуть, что некоторое время назад в Исполнительной власти города Баку заявили, что в рамках масштабных строительных работ в столице во многих местах вместо аварийных зданий и строений, срок эксплуатации которых истек, будут построены не новые здания и объекты, а парки.

Было также отмечено, что ведутся работы по расширению парка «Севирям», расположенного в Хатаинском районе. В связи с этим осуществляется процесс сноса построек с истекшим сроком эксплуатации, расположенных вдоль улицы Юсифа Сафарова, одной из главных магистралей города. Идет процесс переселения жителей и владельцев объектов с территории с условием выплаты им компенсации в соответствии с действующим законодательством.