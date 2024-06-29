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Пять человек погибли при атаке БПЛА на Курскую область

Пять человек погибли при атаке БПЛА на Курскую область

Семья из пяти человек, в том числе два ребенка, погибли в Курской области в результате атаки украинского БПЛА.

Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. К большому горю, в результате сброса погибли 5 человек, из них 2 маленьких ребёнка. Ещё 2 члена семьи в тяжёлом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь», – написал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

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