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США попросили Катар стать посредником в переговорах между Израилем и «Хезболлах»

США попросили Катар стать посредником в переговорах между Израилем и "Хезболлах"

США обратились к Катару с просьбой помочь в урегулировании конфликта между ливанской партией «Хезболлах» и Израилем. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Источники сообщают, что Катар, который выступал посредником на переговорах между Израилем и ХАМАС по перемирию в секторе Газа, получил просьбу от администрации Байдена помочь в снижения напряженности между «Хезболлах» и Израилем на израильско-ливанской границе.

Сотрудник пресс-службы «Хезболлах» заявил газете, что в случае временного прекращения огня в секторе Газа группировка ответит взаимностью в Ливане, как это уже случалось в ноябре во время недельной паузы в Газе. Однако он подчеркнул, что «Хезболлах» не согласится на более широкое соглашение, пока война в Газе полностью не прекратится.

Чиновник, присутствовавший на одной из личных встреч министра обороны Израиля Йоава Галанта с официальными американскими лицами, сообщил, что глава МО заявил об угрозе для Израиля со стороны Ирана и «Хезболлах». Галант выразил мнение, что Иран может «внезапно начать масштабную войну для уничтожения Израиля, что является преувеличением и не соответствует данным [американской] разведки», – приводит газета слова чиновника.

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