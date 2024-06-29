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Больше половины американцев выступили против участия Байдена в выборах

Больше половины американцев выступили против участия Байдена в выборах

Более половины избирателей в США (60 процентов) считают, что кандидатуру президента США Джо Байдена стоит заменить на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет Axios со ссылкой на результаты опроса, проведенного консалтинговой группой Morning Consult.

Большинство американцев, принявших участие в опросе (57 процентов), среди тех, кто смотрел дебаты, считают, что Трамп превзошел Байдена. Такого мнения придерживаются 19 процентов избирателей-демократов, 60 процентов независимых избирателей и 93 процента избирателей-республиканцев.

Опрос проводился онлайн, в нем приняли участие 2068 респондентов. Погрешность составила +/- два процентных пункта.

Ранее американская газета The Washington Post опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства, а редакционный совет газеты The New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировал канал CNN. Соперники сошлись только в вопросе о конфликте на Украине. Отмечалось, что стороны продержались без взаимных оскорблений 20 минут.

Позже телеканал выяснил, что выступление Байдена вызвало панику в Демократической партии. По его данным, демократы обеспокоены тем, что Байден невыгодно выглядит на фоне своего оппонента и не смог вернуть доверие американцев. По итогам дебатов в частном порядке был поднят вопрос о том, стоит ли Байдену оставаться кандидатом в президенты от демократов.

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