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В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в депутаты

В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в депутаты

В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис с сегодняшнего дня граждане, обладающие пассивным избирательным правом, могут по собственной инициативе, инициативными группами избирателей, политическими партиями, блоками политических партий начать выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Cогласно статьям 8.1, 146.1 и 146.4 Избирательного кодекса, после официального распоряжения президента Азербайджана о назначении выборов граждане, обладающие пассивным избирательным правом, по собственной инициативе, инициативные группы избирателей, политические партий, блоков политических партий могут начать выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам.

В соответствии со статьями 53.6 и 54.9 Избирательного кодекса, начиная со дня принятия решения, подтверждающего выдвижение кандидатуры, окружные избирательные комиссии выдают подписные листы кандидату или его уполномоченному представителю, а также уполномоченным представителям политической партии или блока политических партий.

Согласно статьям 56, 57 и 147 Избирательного кодекса, достигший 18-летнего возраста гражданин Азербайджана, обладающий активным избирательным правом, кандидат, политическая партия, блок политических партий начинают сбор подписей избирателей после решения окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидатуры в депутаты.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Согласно распоряжению, внеочередные выборы в Милли Меджлис назначены на 1 сентября 2024 года.

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