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Парламент Пакистана осудил США

Парламент Пакистана осудил США

Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента) в пятницу одобрило резолюцию, осуждающую призыв Палаты представителей США от 25 июня 2024 года к проведению «полного и независимого расследования» на предмет нарушений при проведении выборов в Пакистане.

Об этом сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на выступление перед Нацсобранием автора резолюции, депутата Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шаисту Перез Малик.

«Такого рода вмешательство во внутренние дела нашей страны неприемлемо, – приводит издание слова Малик. – Ни одной мировой державе не подобает вмешиваться во внутренние дела другой страны. Точно так же, как мы осуждаем нарушения прав человека во всем мире, мы должны осудить и это вмешательство».

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