В ВОЗ заявили, что работе над пандемическим договором помешали фейки

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Распространение дезинформации, в том числе касающейся уважения суверенитета стран при принятии решений в сфере медицины, стало одним из препятствий, помешавших разработке соглашения о предотвращении пандемий в первоначально установленный срок – к маю 2024 года.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в выступлении перед выпускниками школы Университета Никосии, текст выступления опубликовала в Женеве штаб-квартира ВОЗ, передает ТАСС.

Глава организации напомнил, что «первоначально страны обязались завершить работу над пандемическим соглашением» к 77-й Всемирной ассамблее здравоохранения, то есть к маю 2024 года. Однако они не смогли вовремя достичь консенсуса. По словам Гебрейесуса, «переговоры были подорваны потоком дезинформации, включая ложные заявления о том, что страны уступят свой суверенитет ВОЗ». Это «не соответствует действительности», заверил гендиректор. Он призвал выпускников-медиков «высказаться в поддержку» пандемического соглашения и «против дезинформации».

Гебрейесус расценил как «чрезвычайно амбициозный» двухлетний срок, который первоначально был установлен ВОЗ для переговоров о пандемическом соглашении. Он напомнил, что работа над «международными соглашениями и законами требует многих лет». Если страны – члены ВОЗ (в соответствии с решением 77-й ассамблеи здравоохранения) уложатся в новые сроки и «завершат, как было условлено, переговоры в этом году или, самое позднее, к маю будущего года, то это все равно было бы гигантским достижением в очень короткое время», констатировал гендиректор.

По его словам, страны полны решимости продолжать подготовку пандемического соглашения, так как считают его «срочно необходимым». Гебрейесус напомнил, что вопрос не в том, разразится или нет в мире новая пандемия, а в том, когда это произойдет.