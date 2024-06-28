Байден о своих неудачах на дебатах с Трампом: «Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном»

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Президент США Джо Байден признал свои неудачи на прошедших в четверг вечером теледебатах со своим соперником бывшим американским лидером Дональдом Трампом на предстоящих выборах.

Говоря о прошедших дебатах, руководитель вашингтонской администрации подчеркнул, что уже «не молодой человек». «Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном. Я не хожу так легко, как раньше, не говорю так гладко, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю, что я знаю. Я умею говорить правду, – сказал Байден. – Я знаю, что хорошо, а что плохо». Он в очередной раз назвал Трампа «настоящей угрозой для страны». «Он (Трамп – прим.) угрожает нашей свободе. Он угрожает нашей демократии», – цитирует Байдена ТАСС.

Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина. «И в отличие от другого парня (Трампа – прим.), мы будем противостоять таким диктаторам, как Путин, потому что Америка не склонится ни перед кем и никогда», – утверждал американский лидер.