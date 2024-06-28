Армения получит от Франции запчасти и 155-мм боеприпасы для «CAESAR» |
Представитель Госдепа: Азербайджан изменил политику в регионе и установил мир |
О’Брайен отметил ключевую роль Азербайджана для отказа Европы от российского газа |
О’Брайен: Армения готова предпринять смелые шаги, Азербайджан отвечает взаимностью |
Зеленский готовит «всеобъемлющий план» прекращения войны с Россией |
США пригласили Азербайджан на встречу НАТО, сообщил О’Брайен |
Милли Меджлис распущен, назначены внеочередные парламентские выборы |
В июле температура поднимется до +43 градусов |
Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за отправленных на войну шриланкийцев |
Главное Мир

Байден о своих неудачах на дебатах с Трампом: «Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном»

Байден о своих неудачах на дебатах с Трампом: "Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном"

Президент США Джо Байден признал свои неудачи на прошедших в четверг вечером теледебатах со своим соперником бывшим американским лидером Дональдом Трампом на предстоящих выборах.

Говоря о прошедших дебатах, руководитель вашингтонской администрации подчеркнул, что уже «не молодой человек». «Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном. Я не хожу так легко, как раньше, не говорю так гладко, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю, что я знаю. Я умею говорить правду, – сказал Байден. – Я знаю, что хорошо, а что плохо». Он в очередной раз назвал Трампа «настоящей угрозой для страны». «Он (Трамп – прим.) угрожает нашей свободе. Он угрожает нашей демократии», – цитирует Байдена ТАСС.

Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина. «И в отличие от другого парня (Трампа – прим.), мы будем противостоять таким диктаторам, как Путин, потому что Америка не склонится ни перед кем и никогда», – утверждал американский лидер.

Теги:
Из этой рубрики
В Турции цена на электроэнергию вырастет на 38%
Мир

В Турции цена на электроэнергию вырастет на 38%

2024/06/29, 00:25
СМИ: в партии Макрона готовятся к роспуску парламента через год после выборов
Мир

СМИ: в партии Макрона готовятся к роспуску парламента через год после выборов

2024/06/29, 00:10
В ВОЗ заявили, что работе над пандемическим договором помешали фейки
Мир

В ВОЗ заявили, что работе над пандемическим договором помешали фейки

2024/06/28, 23:53
Обама оценил дебаты Байдена и Трампа: "плохой вечер"
Мир

Обама оценил дебаты Байдена и Трампа: «плохой вечер»

2024/06/28, 23:28
Байден о своих неудачах на дебатах с Трампом: "Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном"
Мир

Байден о своих неудачах на дебатах с Трампом: «Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном»

2024/06/28, 23:05
В Иране в третий раз продлили время голосования на выборах президента (обновлено)
Мир

В Иране в третий раз продлили время голосования на выборах президента (обновлено)

2024/06/28, 22:56
В Пентагоне признали ложь Байдена на дебатах
Мир

В Пентагоне признали ложь Байдена на дебатах

2024/06/28, 22:51
Байден назвал Трампа подлинной угрозой США
Мир

Байден назвал Трампа подлинной угрозой США

2024/06/28, 22:26
Иран установил новые центрифуги для обогащения урана
Мир

Иран установил новые центрифуги для обогащения урана

2024/06/28, 22:09