В Пентагоне признали ложь Байдена на дебатах

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Президент США Джо Байден солгал во время дебатов, назвав себя первым лидером, при котором не погибали американские солдаты.

Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, ее слова приводит РИА Новости.

Во время брифинга журналисты несколько раз спрашивали Сингх о достоверности слов Байдена. Сначала представитель Пентагона советовала обращаться в Белый дом, однако с третьей попытки признала ложь американского лидера.

«Как вы сообщали, безусловно, за время правления этой администрации погибали военнослужащие», — отметила Сингх.