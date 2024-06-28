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Армения получит от Франции запчасти и 155-мм боеприпасы для «CAESAR»

Армения получит от Франции запчасти и 155-мм боеприпасы для «CAESAR»

Армения стала десятым заказчиком артиллерийских систем «CAESAR». О соответствующем решении было объявлено в рамках визита министра обороны Армении Сурена Папикяна на оборонную выставку Eurosatory.

Как сообщалось ранее, Армения закупит 36 единиц САУ, что достаточно для оснащения двух артиллерийских дивизионов. Кроме того, компания «KNDS» также подписала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Минобороны Армении.

Помимо запчастей, контракт включает поставку партий 155-мм боеприпасов, пишет Forces Operations Blog.

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